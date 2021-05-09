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Шамиль Тарпищев оценил выступление Анастасии Павлюченковой на турнире в Мадриде

Шамиль Тарпищев оценил выступление Анастасии Павлюченковой на турнире в Мадриде
Теннис / WTA 0

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил выступление российской теннисистки Анастасии Павлюченковой на прошедшем турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Напомним, в Мадриде Павлюченкова дошла до полуфинальной стадии, где в двух сетах проиграла будущей чемпионке – белоруске Арине Соболенко со счётом 2:6, 3:6. По ходу турнира россиянка обыграла американку Мэдисон Кис, чешку Каролину Плишкову (6), американку Дженнифер Брэйди (11) и чешку Каролину Мухову.

«Павлюченкова хорошо сыграла в Мадриде. Она похудела, набрала хорошие физические кондиции, избавилась от травмы плеча, с которой мучилась семь лет. Она вообще могла завершить карьеру из-за здоровья, так что видеть такой прогресс приятно», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

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