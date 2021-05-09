Осака – о вакцинации перед Олимпиадой: если едешь на ОИ, сделай одолжение стране-хозяйке

Вторая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказалась относительно возможности массовой вакцинации участников Олимпийских игр в Токио (Япония), которые пройдут с 23 июля по 8 августа.
«Конечно, я хочу, чтобы Олимпиада состоялась, потому что я как спортсменка ждала этого всю жизнь.
В мире произошло очень много важных вещей, особенно в прошлом году. Случилось много неожиданного, и если это подвергает опасности жизни людей или заставляет их чувствовать себя дискомфортно, то нужно обсуждать все возможные варианты. К счастью, так и происходит.
Я поддержу любой сценарий, который будет безопасным и комфортным для всех. В страну приедет много людей, так что нужно принять взвешенное решение. Я сделала прививку, но принуждать кого-то вакцинироваться – я считаю неправильным.
Но, с другой стороны, если едешь на Олимпиаду, сделай одолжение стране-хозяйке», — приводит слова Осаки Tennis.com.
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