Бенуа Пэр получил предупреждение в Риме за то, что сфотографировал отметку на корте

Французский теннисист Бенуа Пэр получил предупреждение от судьи в матче первого круга на «Мастерсе» в Риме (Италия) с итальянцем Стефано Травальей. Момент попал в трансляцию.
При счёте 2:2 во втором сете судьи признали, что подача Пэра угодила в аут. Француз не согласился с решением и попросил арбитра на вышке Карлоса Бернардеса спуститься и проверить отметку. Бернардес подтвердил аут.
Пэр продолжал спорить и в итоге допустил три двойные ошибки в гейме. Во время смены сторон Пэр решил сфотографировать отметку, Бернардес предупредил его, что за это он будет оштрафован.
После этого между теннисистом и арбитром завязался разговор.
Пэр: Какой штраф?
Арбитр: Это не я решаю, Бенуа.
Пэр: Какой штраф от ATP?
Арбитр: Я не знаю, Бенуа. Но я знаю, что ты не можешь этого делать.
Ещё раз взглянув на отметку, француз сказал: «Ладно, я заплачу штраф. Я заплачу, мне всё равно». Далее Пэр вытащил телефон, за что получил предупреждение, сделал фото места падения мяча и показал его сидящим на трибунах со словами: «Я никогда не видел такой ошибки. Никогда в жизни».
Отметим, что сам матч Пэр проиграл со счётом 4:6, 3:6.
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