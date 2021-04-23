Бенуа Пэр может быть исключён из заявки сборной Франции на Олимпиаду в Токио
Французский теннисист Бенуа Пэр может быть исключён из заявки сборной Франции на Олимпиаду в Токио, сообщает L’Equipe.
Федерация тенниса Франции (FFT) приняла такое решение в связи с недостойным поведением Пэра на турнирах в Монте-Карло и Барселоне. После поражения в Монте-Карло француз сказал, что «ему плевать на эту игру и он больше не может играть на этом кладбище», а в Барселоне плюнул в сторону судейской вышки из-за несогласия с решениями арбитра.
Президент FFT Жиль Моретон высказался о применении к Пэру дисциплинарных санкций следующим образом: «Я обычно говорю в лицо игрокам то, что должен сказать. И Арно Клеман (капитан сборной в Кубке Дэвиса. — Прим. «Чемпионата») тоже. Мы установили свои правила игры, но Пэр их не уважал».
Бенуа Пэр плюнул в сторону судьи на турнире в Барселоне
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