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Бенуа Пэр может быть исключён из заявки сборной Франции на Олимпиаду в Токио

Бенуа Пэр может быть исключён из заявки сборной Франции на Олимпиаду в Токио
Теннис / Олимпиада 0

Французский теннисист Бенуа Пэр может быть исключён из заявки сборной Франции на Олимпиаду в Токио, сообщает L’Equipe.

Федерация тенниса Франции (FFT) приняла такое решение в связи с недостойным поведением Пэра на турнирах в Монте-Карло и Барселоне. После поражения в Монте-Карло француз сказал, что «ему плевать на эту игру и он больше не может играть на этом кладбище», а в Барселоне плюнул в сторону судейской вышки из-за несогласия с решениями арбитра.

Президент FFT Жиль Моретон высказался о применении к Пэру дисциплинарных санкций следующим образом: «Я обычно говорю в лицо игрокам то, что должен сказать. И Арно Клеман (капитан сборной в Кубке Дэвиса. — Прим. «Чемпионата») тоже. Мы установили свои правила игры, но Пэр их не уважал».

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