Пресс-служба ATP опубликовала совместные фото Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса из Рима

В официальном «инстаграме» ATP появились новые совместные снимки француза Гаэля Монфиса и украинки Элины Свитолиной.
Публикация доступна в «инстаграме» ATP Tour.
На фотографиях улыбчивые Монфис и Свитолина жмут руки и садятся напротив друг друга.
Напомним, в начале апреля пара обручилась. Свадьба намечена на июль 2021 года. Монфис и Свитолина начали встречаться в начале 2019 года.
И Монфис, и Свитолина выступят на турнирах в Риме (Италия). Для Монфиса (14) «Мастерс» в Риме станет первым соревнованиям после Открытого чемпионата Австралии. В первом круге он сразится с итальянцем Лоренцо Сонего. Свитолина же на турнире WTA-1000 в Италии посеяна под пятым номером и во втором круге сыграет с победительницей матча Ван Цян (Китай) – Аманда Анисимова (США).
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