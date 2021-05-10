Карацев — в первом сете матча с Кецмановичем: меня лень сжирает, я не могу играть
Российский теннисист Аслан Карацев не сдержал эмоций в матче первого круга с сербом Миомиром Кецмановичем на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).
В девятом гейме первого сета при счёте 15:15 (общий – 4:4) Карацев ударил в сетку и крикнул в сторону своей команды: «Меня лень сжирает. Я не могу играть. Лень, просто лень играть. Изнутри просто сжирает».
В итоге Карацев в двух сетах обыграл Кецмановича со счётом 7:6 (7:2), 6:4 и вышел в следующую стадию турнира, где ему предстоит сразиться с третьим сеяным соотечественником Даниилом Медведевым. Отметим, что эта победа стала для Карацева 20-й в туре-2021. До него этот рубеж преодолело только двое игроков — россиянин Андрей Рублёв и грек Стефанос Циципас.
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