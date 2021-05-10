Хачанов уступил на старте «Мастерса» в Риме, проиграв под ноль решающий сет
24-летний российский теннисист Карен Хачанов в первом круге выбыл с турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
На старте Хачанов в трёх сетах проиграл аргентинцу Федерико Дельбонису со счётом 6:3, 4:6, 0:6. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.
Хачанов 4 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Дельбониса — 4 эйса, 4 невынужденных ошибок и 4 спасённых брейк-пойнта из 12.
Во втором круге соревнований Дельбонис сыграет с представителем Бельгии Давидом Гоффеном (12).
Призовой фонд соревнований в Риме составил более € 2,5 млн. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович.
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