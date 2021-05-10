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Хачанов уступил на старте «Мастерса» в Риме, проиграв под ноль решающий сет

Хачанов уступил на старте «Мастерса» в Риме, проиграв под ноль решающий сет
Теннис / ATP 0

24-летний российский теннисист Карен Хачанов в первом круге выбыл с турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

На старте Хачанов в трёх сетах проиграл аргентинцу Федерико Дельбонису со счётом 6:3, 4:6, 0:6. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

Хачанов 4 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Дельбониса — 4 эйса, 4 невынужденных ошибок и 4 спасённых брейк-пойнта из 12.

Во втором круге соревнований Дельбонис сыграет с представителем Бельгии Давидом Гоффеном (12).

Призовой фонд соревнований в Риме составил более € 2,5 млн. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Рим (м). 1-й круг
10 мая 2021, понедельник. 14:20 МСК
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 0
3 		6 6
         
Федерико Дельбонис
64
Аргентина
Федерико Дельбонис
Ф. Дельбонис
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