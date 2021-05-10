Дарья Касаткина проиграла в матче первого круга турнира в Риме

Российская теннисистка Дарья Касаткина выбыла из борьбы на турнире в Риме (Италия). В матче первого круга она проиграла представительнице США Джессике Пегуле.



Для победы американке потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу Пегулы. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.



Касаткина выполнила два эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. Её соперница Пегула ни разу не подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов.



В матче второго круга турнира Джессика сыграет с представительницей Японии Наоми Осакой.



Призовой фонд турнира в Риме составляет $ 1 835 490. Финал пройдёт 16 мая. Предыдущей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом 6:0, 2:1 (Плишкова снялась с игры).

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