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Дарья Касаткина проиграла в матче первого круга турнира в Риме

Дарья Касаткина проиграла в матче первого круга турнира в Риме
Теннис / WTA 0
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Российская теннисистка Дарья Касаткина выбыла из борьбы на турнире в Риме (Италия). В матче первого круга она проиграла представительнице США Джессике Пегуле.

Для победы американке потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу Пегулы. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.

Касаткина выполнила два эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. Её соперница Пегула ни разу не подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов.

В матче второго круга турнира Джессика сыграет с представительницей Японии Наоми Осакой.

Призовой фонд турнира в Риме составляет $ 1 835 490. Финал пройдёт 16 мая. Предыдущей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом 6:0, 2:1 (Плишкова снялась с игры).

Рим (ж). 1-й круг
10 мая 2021, понедельник. 15:45 МСК
Дарья Касаткина
37
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3  
7 		6  
         
Джессика Пегула
31
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
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