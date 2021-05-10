Звереву на пресс-конференции предложили сменить спортивное гражданство

Шестой ракетке мира немецкому теннисисту Александру Звереву на пресс-конференции после победы в решающем матче «Мастерса» в Мадриде (Испания) в шутку предложили сменить спортивное гражданство на итальянское. Ранее Зверева огорчило отсутствие интереса со стороны немецких журналистов к его победе.

Звереву задали вопрос: «Наконец, вы выиграли. Может быть, у вас есть дедушка-итальянец? Вы сказали, что немецкая пресса не пришла на конференцию, они не следят за вашими успехами, кажется, они не заинтересованы в вас. А вот мы очень интересуемся вами. Если у вас есть шанс получить итальянский паспорт, пожалуйста, играйте за нас».

«Да, да. Я не буду отвечать на это, потому что не хочу попасть в плохую историю. Впрочем, спасибо за приглашение», — приводит ответ Зверева журналистка Рим Абулейл в своём «твиттере».



Напомним, в финале «Мастерса» Зверев в трёх сетах обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:7 (8:10), 6:4, 6:3. Для немца с русскими корнями это 15-й титул на уровне ATP, второй в Мадриде и четвёртый на турнирах серии «Мастерс».

Звереву не задали ни одного вопроса на немецком после победы в Мадриде. Саша отреагировал