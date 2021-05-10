Берреттини — о проигранном финале в Мадриде: ни о чём не жалею. Оставил все силы на корте

Итальянский теннисист Маттео Берреттини поделился эмоциями от проигрыша в финале турнира в Мадриде немцу Александру Звереву. Счёт встречи — 6:7 (8:10), 6:4, 6:3 в пользу Зверева.

«Мы с командой очень расстроены. Очевидно, я – больше всех. В третьем сете у меня был брейк-пойнт, но он тогда очень хорошо сыграл. Я принял подачу, летевшую со скоростью 220 км/ч или что-то такое. Это просто теннис. Мне кажется, что в первом сете я не показывал свою лучшую игру, хотя и вёл с брейком. В начале второго я играл очень хорошо, но не смог сделать брейк. А в третьем сете была борьба. Я ни о чём не жалею. Оставил все силы на корте.



Было невероятно классно впервые выйти в финал «Мастерса», я очень горжусь собой и проделанной работой. Я не был одним из тех ребят, которые в 18-20 лет уже могли думать о таких достижениях. Я очень много работал, чтобы этого добиться. Конечно, я расстроен поражением. Саша не то чтобы легко, но в двух сетах обыграл Тима и Рафу, а против меня у него были проблемы. Это очень приятно, я смогу это использовать на следующих турнирах. Сейчас мне больно, но опыт будет полезным.



Я нацелен на то, чтобы мощно выступать на крупных турнирах – «Больших шлемах» и «Мастерсах». Конечно, было здорово победить в Белграде, но каждый знает, что, попав в топ-10, попав на определённый уровень, хочешь выигрывать большие турниры. Я впервые дошёл до такого большого финала. Надеюсь, не в последний раз», — приводит слова итальянца ATP.