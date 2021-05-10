Пэр — о турнире в Риме: просил поставить мой матч как можно позже. В итоге играл в 10 утра

Французский теннисист Бенуа Пэр, проигравший в стартовом матче турнира в Риме (Италия) итальянцу Стефано Травалье в двух сетах со счётом 4:6, 3:6, прокомментировал свою игру в текущем сезоне.
«Мне трудно находить мотивацию, когда я приезжаю на пустой стадион. Но я всё ещё 35-я ракетка мира, система заморозки рейтинга играет мне на руку. Нет никакой разницы, проиграю я в первом круге или в финале. Во время Олимпиады будут турниры с более слабыми сетками, я постараюсь этим воспользоваться, потому что они будут считаться за «Мастерс».
В общем рейтинг меня не беспокоит. Я знаю, что когда мотивация вернётся, мне будет легко, потому что игра на месте. Я не переживаю и не тороплюсь набирать форму. Из сеток я точно не выпаду. Чтобы попадать на летние «Мастерсы», мне нужно выиграть пару матчей. И я узнал, что Канады в этом году точно не будет.
Два дня назад мне сделали прививку, и я просил поставить мой матч как можно позже – потому что я приехал только в воскресенье вечером. В итоге меня поставили в понедельник на 10 утра. Я не мог даже потренироваться в Риме. Сейчас чувствую себя нормально, но рука после прививки ещё немного побаливает, поднимать её тяжело. Результат для меня не очень важен, для меня важнее провести немного времени на корте. И я уже не раз говорил, что на пустом стадионе я воспринимаю матчи как тренировки», — приводит слова Пэра L’Équipe.
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