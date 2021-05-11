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Нисикори — об Олимпиаде в Токио: будет нелегко обеспечить безопасность даже в «пузыре»

Нисикори — об Олимпиаде в Токио: будет нелегко обеспечить безопасность даже в «пузыре»
Теннис / Олимпиада 0

45-я ракетка мира японец Кей Нисикори присоединился к теннисистке-соотечественнице Наоми Осаке, выразив сомнение по поводу безопасности проведения Олимпийских игр в Токио (Япония).

«Я не знаю ничего, что происходит внутри МОК (Международного олимпийского комитета) и Японии, не понимаю, о чём они думают.

10 тыс. человек в олимпийской деревне, которые будут выступать в различных соревнованиях — это не то же самое, что 100 теннисистов на наших турнирах. Будет нелегко обеспечить безопасность для каждого и создать полноценный «пузырь».

Даже если получится сделать его хорошим, то риск всё равно останется. Что будет, даже если 100 человек заболеют.

У нас есть ещё два-три месяца до начала игр. Я думаю, что сейчас действительно тот момент, когда нужно принимать серьёзные решения, хотя это тяжело», — цитирует слова Нисикори на пресс-конференции на турнире в Риме Tennis Head.

Олимпийские игры в Токио должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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