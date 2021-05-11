Надаль: появились молодые теннисисты, которые выигрывают турниры. Но я продолжу бороться

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о поколении молодых теннисистов, которые постепенно приходят на смену игрокам «Большой тройки».
«Это нормально, что после почти двадцати лет в туре появилось ещё одно поколение, которое выигрывает турниры. «Большая тройка» добивалась успеха почти в каждом значимом соревновании за последние 19 лет. Поэтому ничего странного. Готов принять это на 100 процентов. Но я буду продолжать бороться», — приводит слова Надаля ATP.
Надаль — 20-кратный победитель турниров «Большого шлема». Испанец 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Рафаэль является также обладателем карьерного «Золотого шлема».
В матче второго круга «Мастерса» в Риме (Италия), который проходит в настоящее время, Надаль встретится с 19-летним итальянским теннисистом Янником Синнером. Их поединок состоится завтра, 12 мая.
- 11 мая 2021
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