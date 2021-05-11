Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Шаповалов: последнее время увлёкся русской музыкой. Мне понравилось

Шаповалов: последнее время увлёкся русской музыкой. Мне понравилось
Теннис / ATP 0

Канадский теннисист Денис Шаповалов рассказал про путешествия, а также про вещи, которые берёт в любую поездку.

«Два предмета, которые беру в поездку? Определённо, это наушники, чтобы всё время слушать музыку. Каждый полёт на самолете сопровождается прослушиванием различной музыки. В последнее время я очень увлёкся русской музыкой, некоторыми хип-хоп исполнителями. В музыке на русском крутые изменения, мне понравилось.

Другой предмет — телефон, чтобы общаться с близкими по всему миру.

Мне нравится путешествовать, но не так, как многие другие теннисисты. Мне нравится остаться в одном месте, успокоиться и иметь личное пространство, распоряжаться временем как хочу и спать в своей постели. По началу было тяжело постоянно ездить на турниры. Но с годами я набрался опыта и привык.

Моё любимое место для посещения? Австралия. Она напоминает Канаду, людьми и атмосферой, но также люблю Париж и Лондон, отличные места. Я встретил девушку в Барселоне, у меня прекрасные воспоминания об этом городе.

Самая безумная история путешествия? Недавно было случай, когда я направлялся в Майами на рейс в Барселону. Прямо перед посадкой отменили рейс, нам нужно было повторно сдать тесты из-за истечения срока годности. Пришлось бежать из аэропорта и сдавать в экстренном порядке. К счастью, нам успели сделать результаты», — рассказал Шаповалов в интервью официальному сайту ATP.

«Буду гордиться и помнить всегда». Денис Шаповалов почтил память деда в честь Дня Победы
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021