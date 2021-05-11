Шаповалов: последнее время увлёкся русской музыкой. Мне понравилось

Канадский теннисист Денис Шаповалов рассказал про путешествия, а также про вещи, которые берёт в любую поездку.
«Два предмета, которые беру в поездку? Определённо, это наушники, чтобы всё время слушать музыку. Каждый полёт на самолете сопровождается прослушиванием различной музыки. В последнее время я очень увлёкся русской музыкой, некоторыми хип-хоп исполнителями. В музыке на русском крутые изменения, мне понравилось.
Другой предмет — телефон, чтобы общаться с близкими по всему миру.
Мне нравится путешествовать, но не так, как многие другие теннисисты. Мне нравится остаться в одном месте, успокоиться и иметь личное пространство, распоряжаться временем как хочу и спать в своей постели. По началу было тяжело постоянно ездить на турниры. Но с годами я набрался опыта и привык.
Моё любимое место для посещения? Австралия. Она напоминает Канаду, людьми и атмосферой, но также люблю Париж и Лондон, отличные места. Я встретил девушку в Барселоне, у меня прекрасные воспоминания об этом городе.
Самая безумная история путешествия? Недавно было случай, когда я направлялся в Майами на рейс в Барселону. Прямо перед посадкой отменили рейс, нам нужно было повторно сдать тесты из-за истечения срока годности. Пришлось бежать из аэропорта и сдавать в экстренном порядке. К счастью, нам успели сделать результаты», — рассказал Шаповалов в интервью официальному сайту ATP.
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