Оже-Альяссим прокомментировал победу над Шварцманом во втором круге турнира в Риме

Теннисист из Канады Феликс Оже-Альяссим прокомментировал победу в матче второго круга турнира в Риме (Италия). Он обыграл десятую ракетку мира Диего Шварцмана со счётом 6:1, 6:3.
«В целом были сложные условия. Сильный дождь, тяжёлые условия. Я думаю, это мне больше подходит. Он изо всех сил пытался найти открытые углы на корте. Я воспользовался этим — продолжал делать удары без колебаний, придерживаясь своего плана игры. Я смог сыграть хорошо, не считая небольшого спада во втором сете. Конечно, Диего всегда жёсткий соперник. Хотя иногда матчи против тех, кто занимает 20-е, 30-е, 40-е места, являются более тяжёлыми. В большинстве случаев игроки в топ-10 очень сложные. Для меня матч — это просто два человека, пытающихся победить. Это действительно так», — приводит слова Феликса ATP.
В следующем круге соревнований Оже-Альяссим сыграет с победителем противостояния между аргентинцем Федерико Дельбонисом и Давидом Гоффеном (Бельгия).
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