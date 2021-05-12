Осака проиграла в матче второго круга турнира в Риме

Японская теннисистка Наоми Осака не смогла выйти в третий круг турнира в Риме (Италия). В матче второго круга она проиграла представительнице США Джессике Пегуле.



Для победы американке потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:2 в пользу Пегулы. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут.



Осака выполнила 4 эйса, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 2 из 9 брейк-пойнтов. Её соперница Пегула 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и использовала 4 из 5 брейк-пойнтов.



За выход в четвертьфинал соревнований Пегула поспорит с победительницей встречи между Дженнифер Брэйди (США) и россиянкой Екатериной Александровой.



Призовой фонд турнира в Риме составляет $ 1 835 490. Финал пройдёт 16 мая. Предыдущей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом 6:0, 2:1 (Плишкова снялась с игры).

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