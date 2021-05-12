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Осака проиграла в матче второго круга турнира в Риме

Осака проиграла в матче второго круга турнира в Риме
Теннис / WTA 0

Японская теннисистка Наоми Осака не смогла выйти в третий круг турнира в Риме (Италия). В матче второго круга она проиграла представительнице США Джессике Пегуле.

Для победы американке потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:2 в пользу Пегулы. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут.

Осака выполнила 4 эйса, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 2 из 9 брейк-пойнтов. Её соперница Пегула 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и использовала 4 из 5 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал соревнований Пегула поспорит с победительницей встречи между Дженнифер Брэйди (США) и россиянкой Екатериной Александровой.

Призовой фонд турнира в Риме составляет $ 1 835 490. Финал пройдёт 16 мая. Предыдущей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом 6:0, 2:1 (Плишкова снялась с игры).

Рим (ж). 2-й круг
12 мая 2021, среда. 12:45 МСК
Джессика Пегула
31
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 2 		2  
         
Наоми Осака
2
Япония
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