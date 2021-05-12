Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Аслан Карацев победил Даниила Медведева во втором круге «Мастерса» в Риме

Аслан Карацев победил Даниила Медведева во втором круге «Мастерса» в Риме
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в третий круг турнира в Риме (Италия). В матче второго круга он обыграл соотечественника Даниила Медведева.

Для победы Карацеву потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Аслана. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.

Карацев выполнил один эйс, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. Его соперник Медведев пять раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и не реализовал единственный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал турнира Карацев поспорит с представителем США Райлли Опелкой.

Призовой фонд турнира в Риме составляет € 2 563 710. Финал пройдёт 16 мая. Действующим победителем турнира является представитель Сербии Новак Джокович. В финале 2019 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 7:5, 6:3 в двух сетах.

Рим (м). 2-й круг
12 мая 2021, среда. 15:10 МСК
Аслан Карацев
27
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Аслан Карацев — Даниил Медведев: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Риме
Вслед за первой ракеткой мира Карацев победил и вторую. Аслан оказался сильнее Медведева
Благодаря выходу в 1/8 финала «Мастерса» в Риме Карацев обойдёт Хачанова в рейтинге ATP. Среди россиянин выше только Медведев и Рублёв.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021