Аслан Карацев победил Даниила Медведева во втором круге «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в третий круг турнира в Риме (Италия). В матче второго круга он обыграл соотечественника Даниила Медведева.
Для победы Карацеву потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Аслана. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.
Карацев выполнил один эйс, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. Его соперник Медведев пять раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и не реализовал единственный брейк-пойнт.
За выход в четвертьфинал турнира Карацев поспорит с представителем США Райлли Опелкой.
Призовой фонд турнира в Риме составляет € 2 563 710. Финал пройдёт 16 мая. Действующим победителем турнира является представитель Сербии Новак Джокович. В финале 2019 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 7:5, 6:3 в двух сетах.
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