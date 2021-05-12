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Победа Карацева в матче с Медведевым на «Мастерсе» в Риме. Видеообзор

Победа Карацева в матче с Медведевым на «Мастерсе» в Риме. Видеообзор
Теннис / ATP 0

Сегодня, 12 мая, в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) встречались россияне Аслан Карацев и Даниил Медведев. Поединок продолжался два сета и завершился со счётом 6:2, 6:4 в пользу Аслана.

Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут. Карацев 1 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. Его соперник Медведев выполнил 5 эйсов, совершил одну двойную ошибку и не реализовал единственный брейк-пойнт.

Победа Карацева в матче с Медведевым на «Мастерсе» в Риме

За выход в 1/4 финала соревнований Карацев поспорит с представителем США Райлли Опелкой.

Призовой фонд турнира в Риме составляет € 2 563 710. Финал пройдёт 16 мая. Действующим победителем турнира является представитель Сербии Новак Джокович. В финале 2019 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 7:5, 6:3 в двух сетах.

Вслед за первой ракеткой мира Карацев победил и вторую. Аслан оказался сильнее Медведева
Благодаря выходу в 1/8 финала «Мастерса» в Риме Карацев обойдёт Хачанова в рейтинге ATP. Среди россиянин выше только Медведев и Рублёв.
Аслан Карацев одержал пятую победу над игроком из топ-10
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