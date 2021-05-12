Подороска прокомментировала победу в матче с С. Уильямс на турнире в Риме

Аргентинская теннисистка Надия Подороска прокомментировала победу, которую она одержала в матче с экс-первой ракеткой мира, американкой Сереной Уильмс во втором круге турнира серии WTA-1000 в Риме (Италия) — 7:6 (8:6), 7:5.
«Это особенная победа. Играть с Сереной — большая честь для меня. В детстве я смотрела, как она проводит матчи, поэтому сегодняшний поединок такой особенный.
Но больше всего я довольна своей игрой. Я снова чувствовала себя комфортно на грунте, у меня шла игра, и это самое главное. Я думаю, мы показали хороший матч на высоком уровне. Знала, что должна отчаянно сражаться, биться за каждый мяч. Серена какое-то время не проводила игр, поэтому я предполагала, что она может ошибаться. Но так или иначе я сыграла отличный матч», — приводит слова Подороски WTA.
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