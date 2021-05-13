С. Уильямс прокомментировала своё поражение в матче второго круга турнира в Риме
Американская теннисистка Серена Уильмс прокомментировала поражение, которое она потерпела в матче второго круга турнира серии WTA-1000 в Риме (Италия) с представительницей Аргентины Надией Подорской — 6:7 (6:8), 5:7.
«В последнее время я играю не часто. Зато много тренируюсь. Поэтому было здорово наконец сыграть. Мой сезон на грунте обычно начинается не так поздно. И вот почему было трудно провести первый матч на должном уровне.
Определённо, Надия провела отличный поединок. У неё многое получалось. Здорово, что я смогла сыграть с такой классной соперницей, которая так хорошо выступает на грунте. Жаль, конечно, что всё так получилось. Но ничего. Что есть, то есть», — приводит слова Уильямс WTA.
Подороска прокомментировала победу в матче с С. Уильямс на турнире в Риме
Серена отметила юбилей поражением. На турнире в Риме американка проиграла в 1-м же матче
Уильямс не выступала с Australian Open, и 1000-й матч в её карьере стал разочарованием для 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема».
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