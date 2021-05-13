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Барти не пустила Кудерметову в четвертьфинал турнира в Риме

Барти не пустила Кудерметову в четвертьфинал турнира в Риме
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова выбыла из борьбы на турнире в Риме (Италия). В матче третьего круга она проиграла представительнице Австралии Эшли Барти.

Для победы первой ракетке мира потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Барти. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.

Кудерметова выполнила 6 эйсов, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 7 брейк-пойнтов. Её соперница Барти 9 раз подала навылет, сделала 4 двойные ошибки и использовала 4 из 8 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал соревнований Эшли поспорит с представительницей США Кори Гауфф, победившей белоруску Арину Соболенко со счётом 7:5, 6:3.

Призовой фонд турнира в Риме составляет $ 1 835 490. Финал пройдёт 16 мая. Предыдущей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом 6:0, 2:1 (Плишкова снялась с игры).

Рим (ж). 3-й круг
13 мая 2021, четверг. 12:45 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Вероника Кудерметова
28
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Кудерметова вышла в третий круг турнира в Риме, где сыграет с Барти
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