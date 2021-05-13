Барти не пустила Кудерметову в четвертьфинал турнира в Риме

Российская теннисистка Вероника Кудерметова выбыла из борьбы на турнире в Риме (Италия). В матче третьего круга она проиграла представительнице Австралии Эшли Барти.
Для победы первой ракетке мира потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Барти. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.
Кудерметова выполнила 6 эйсов, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 7 брейк-пойнтов. Её соперница Барти 9 раз подала навылет, сделала 4 двойные ошибки и использовала 4 из 8 брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал соревнований Эшли поспорит с представительницей США Кори Гауфф, победившей белоруску Арину Соболенко со счётом 7:5, 6:3.
Призовой фонд турнира в Риме составляет $ 1 835 490. Финал пройдёт 16 мая. Предыдущей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом 6:0, 2:1 (Плишкова снялась с игры).
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