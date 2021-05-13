Джокович прокомментировал разгромную победу в третьем круге турнира в Риме

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в матче третьего круга турнира в Риме (Италия) над испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу серба.

«Думаю, я играл хорошо. Он неплохо начал и взял мою подачу в первом гейме. Я допустил несколько ошибок, но мне удалось сразу же отыграться и установить контроль на корте. Считаю, что на задней линии я был немного более стабильным, чем он.



Он допустил несколько невынужденных и двойных ошибок в ключевые моменты, что, очевидно, помогло мне сделать необходимый брейк. Думаю, я играл лучше, по крайней мере, на 20 или 30 процентов лучше, чем против Фрица несколько дней назад. Я на верном пути и надеюсь, что завтра будет ещё лучше. Мой следующий матч будет против игрока из топ-10 (Джокович сыграет либо с греком С. Циципасом, либо с итальянцем М. Берреттини. — Прим. «Чемпионата»), так что будет битва. Они оба в отличной форме. Циципас выиграл Монте-Карло, а Берреттини только что вышел в финал в Мадриде. Я, конечно, сделаю всё возможное, чтобы выиграть этот матч, с кем бы я ни играл», — цитирует Новака ATP.