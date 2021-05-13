Медведев и Демолинер не смогли выйти в четвертьфинал парного турнира в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев в паре с представителем Бразилии Марсело Демолинером не смогли выйти в четвертьфинал парного турнира в Риме (Италия).



В 1/8 финала Медведев и Демолинер проиграли французскому дуэту Адриан Маннарино/Бенуа Пэр. Матч закончился со счётом 6:3, 7:6 (7:2) в пользу Маннарино/Пэр. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.



Медведев и Демолинер четыре раза подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали 2 из 7 брейк-пойнтов. Их соперники три раза подали навылет, совершили три двойные ошибки и реализовали 3 из 7 брейк-пойнтов.



За выход в полуфинал Адриан Маннарино и Бенуа Пэр поспорят с Николой Мектичем и Мате Павичем (оба представляют Хорватию).

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