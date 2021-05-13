Поражение Карацева в матче с американцем Опелкой на турнире в Риме. Видеообзор

Сегодня, 13 мая, российский теннисист Аслан Карацев встречался с американцем Райлли Опелкой в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Поединок продолжался два сета и завершился победой американца со счётом 7:6 (8:6), 6:4.



Противостояние длилось 1 час 39 минут. Карацев 2 раза подал навылет, допустил 4 двойных ошибки и не реализовал ни 1 из 2 брейк-пойнтов. Его соперник Опелка, занимающий 47-е место в рейтинге ATP, 18 раз подал навылет, сделал 1 двойную ошибку и использовал 1 из 2 брейк-пойнтов.

Аслан Карацев проиграл в третьем круге «Мастерса» в Риме

За выход в 1/2 финала соревнований Опелка поспорит с Федерико Дельбонисом, который оказался сильнее канадца Феликса Оже-Альяссима.



Призовой фонд турнира в Риме составляет € 2 563 710. Финал пройдёт 16 мая. Действующим победителем турнира является представитель Сербии Новак Джокович. В финале 2019 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах со счётом 7:5, 6:3.