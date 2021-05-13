Уверенная победа Новака Джоковича в матче третьего круга «Мастерса» в Риме. Видеообзор

Сегодня, 13 мая, сербский теннисист Новак Джокович встречался с испанцем Алехандро Давидовичем Фокиным в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Поединок продолжался два сета и завершился победой серба со счётом 6:2, 6:1.



Противостояние продлилось 1 час 10 минут. Джокович 4 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. Его соперник, занимающий 48-е место в рейтинге ATP, не выполнил ни одного эйса, допустил 1 двойную ошибку и использовал 1 брейк-пойнт.

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За выход в полуфинал Новак поспорит с представителем Греции Стефаносом Циципасом.



Призовой фонд турнира в Риме составляет € 2 563 710. Финал пройдёт 16 мая. Джокович является действующим победителем турнира. В финале соревнований в 2020 году уроженец Белграда обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 7:5, 6:3.

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