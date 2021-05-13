Зверев и Надаль сыграют в четвертьфинале «Мастерса» в Риме

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В матче третьего круга со счётом 4:6, 6:3, 6:4 он одолел представителя Японии Кея Нисикори.



Продолжительность встречи составила 2 часа и 53 минут. Зверев 7 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. Нисикори, занимающий 45-е место в рейтинге ATP, выполнил 2 эйса, ни разу не ошибся на подаче и использовал 4 шанса из 9 взять подачу соперника.



За выход в полуфинал турнира Александр поспорит с Рафаэлем Надалем из Испании, который оказался сильнее канадца Дениса Шаповалова.



Турнир в Риме проходит с 9 по 16 мая 2021 года. Призовой фонд турнира составляет более € 2,5 млн. Джокович является действующим победителем турнира. В финале 2019 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах со счётом 7:5, 6:3.