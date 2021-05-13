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Зверев и Надаль сыграют в четвертьфинале «Мастерса» в Риме

Зверев и Надаль сыграют в четвертьфинале «Мастерса» в Риме
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В матче третьего круга со счётом 4:6, 6:3, 6:4 он одолел представителя Японии Кея Нисикори.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 53 минут. Зверев 7 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. Нисикори, занимающий 45-е место в рейтинге ATP, выполнил 2 эйса, ни разу не ошибся на подаче и использовал 4 шанса из 9 взять подачу соперника.

За выход в полуфинал турнира Александр поспорит с Рафаэлем Надалем из Испании, который оказался сильнее канадца Дениса Шаповалова.

Турнир в Риме проходит с 9 по 16 мая 2021 года. Призовой фонд турнира составляет более € 2,5 млн. Джокович является действующим победителем турнира. В финале 2019 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах со счётом 7:5, 6:3.

Рим (м). 3-й круг
13 мая 2021, четверг. 18:18 МСК
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 4
         
Кей Нисикори
45
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори
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