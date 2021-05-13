Свитолина прокомментировала победу в матче с Мугурусой на турнире в Риме

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу, которую она одержала в матче третьего круга турнира серии WTA-1000 в Риме (Италия) с представительницей Испании Гарбиньей Мугурусой.



«Я просто пыталась найти свою игру, старалась двигаться быстро и в то же время быть агрессивной. Когда я играю против таких сильных соперниц, как Квитова, Мугуруса или Соболенко, нет много времени на принятие решений — нужно действовать очень быстро, быть постоянно в напряжении и цепляться за собственные шансы.



Вот почему я была так настроена на эту встречу, а в решающие моменты оставалась крайне собранной», — приводит слова Свитолиной WTA.



В четвертьфинале соревнований Свитолина сыграет с полячкой Игой Свёнтек.

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