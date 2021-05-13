«Денег не было совсем». Брат Хиселы Дулько рассказал о сложном этапе в карьере сестры

Алехандро, брат и тренер бывшей первой ракетки мира в парном разряде Хиселы Дулько, рассказал о сложном этапе в карьере сестры.

«Вдвоём с ней как тренер я начал работать в тот момент, когда она стояла вроде бы 130-й в мире в одиночке. До этого я тренировал каких-то ребят, работал параллельно с ней, но не полное время. И вот мы решили объединить усилия по-серьёзному. Это было счастливое время.

Она приехала в Аргентину с плохим рейтингом, у неё вообще не было денег, потому что спонсор отказался помогать. У Хиселы оставались средства только на один турнир – на Индиан-Уэллс, больше денег не было. И там она сумела пройти квалификацию, а затем добралась до четвертьфинала! Тут же это помогло исправить рейтинг, а дальше мы поехали в Майами.

Считаю ли я эту точку в её карьере поворотной? Да, она молодец, что смогла это пережить. У неё сильный характер. С одной стороны, я согласен – этот момент был очень стрессовым. А с другой стороны, она, наоборот, освободилась от давления спонсоров, её просто отпустило, и она смогла сыграть ни о чём не думая, без ожиданий. Наверное, тут всё сошлось воедино», — приводит слова Алехандро «Рейтинг букмекеров».



Алехандро также рассказал, чем занимается Хисела после окончания карьеры.

«Она всегда хотела детей. Плюс у неё муж — известный аргентинский футболист Фернандо Гаго. Когда она закончила карьеру, он ещё играл, и они вместе много путешествовали. Теперь он закончил карьеру игрока, но стал тренером, у него новый виток в профессиональной жизни. Она вынуждена с ним вместе путешествовать и жить там, где он работает.

Она молодец. Хисела понимает, что если и она будет активно заниматься карьерой, то им придётся очень сложно, они будут разрываться между городами, а ведь у них дети», — сказал аргентинец.

«Пыталась его прогнать, напугав крысой». Как Серена Уильямс нашла в Риме своё счастье А спустя полтора года вручила жениху шесть положительных тестов на беременность.