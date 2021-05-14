Обидчик Карацева вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме

Американский теннисист Райлли Опелка, обыгравший в третьем круге россиянина Аслана Карацева со счётом 7:6 (8:6), 6:4, вышел в полуфинал турнира в Риме (Италия). В четвертьфинальном матче он обыграл представителя Аргентины Федерико Дельбониса.



Для победы Опелке потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:2) в пользу Райлли. Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.



Опелка выполнил 18 эйсов, совершил одну двойную ошибку и использовал 1 из 2 брейк-пойнтов. Его соперник Дельбонис пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного из четырёх брейк-пойнтов.



За выход в финал турнира Опелка поспорит с победителем встречи между представителем Германии Александром Зверевым и испанцем Рафаэлем Надалем.



Призовой фонд турнира в Риме составляет € 2 563 710. Финал пройдёт 16 мая. Действующим победителем турнира является представитель Сербии Новак Джокович. В финале 2019 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах со счётом 7:5, 6:3.

Поражение Карацева в матче с американцем Опелкой на турнире в Риме. Видеообзор