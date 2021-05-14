Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Обидчик Карацева вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме

Обидчик Карацева вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме
Теннис / ATP 0

Американский теннисист Райлли Опелка, обыгравший в третьем круге россиянина Аслана Карацева со счётом 7:6 (8:6), 6:4, вышел в полуфинал турнира в Риме (Италия). В четвертьфинальном матче он обыграл представителя Аргентины Федерико Дельбониса.

Для победы Опелке потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:2) в пользу Райлли. Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.

Опелка выполнил 18 эйсов, совершил одну двойную ошибку и использовал 1 из 2 брейк-пойнтов. Его соперник Дельбонис пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного из четырёх брейк-пойнтов.

За выход в финал турнира Опелка поспорит с победителем встречи между представителем Германии Александром Зверевым и испанцем Рафаэлем Надалем.

Призовой фонд турнира в Риме составляет € 2 563 710. Финал пройдёт 16 мая. Действующим победителем турнира является представитель Сербии Новак Джокович. В финале 2019 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах со счётом 7:5, 6:3.

Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2021, пятница. 11:10 МСК
Федерико Дельбонис
64
Аргентина
Федерико Дельбонис
Ф. Дельбонис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 2  
7 		7 7  
         
Райлли Опелка
47
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
Поражение Карацева в матче с американцем Опелкой на турнире в Риме. Видеообзор
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021