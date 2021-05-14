Мать Рублёва ответила на обвинения 18-летней теннисистки в избиении
Заслуженный тренер России по теннису Марина Марьенко ответила на обвинения 18-летней Елены Малых в избиении ракеткой на тренировке и конфискации вещей спортсменки.
«Я являюсь заслуженным тренером России, а Елена занимается у меня уже десять лет. Но она толком и не тренируется, постоянно не вылезает из телефона и зевает. Как это вообще можно? С моей стороны ведь должны быть какие-то тренерские меры», — приводит слова наставницы РЕН ТВ.
Также Марьенко заявила, что она не била девушку, а экипировку и телефон отобрала на время занятия и потом вернула отцу.
Елена Малых играет в турнирах категории до 19 лет. Её текущий рейтинг в Российском теннисном туре — 42. Марьенко — мама российского теннисиста Андрея Рублёва.
18-летняя теннисистка обвинила маму Андрея Рублёва в избиении ракеткой
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