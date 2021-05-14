18-летняя теннисистка обвинила своего тренера в избиении ракеткой

18-летняя российская теннисистка Елена Малых обвинила свою наставницу Марину Марьенко в избиении на тренировке.

Инцидент произошёл 12 мая в спортивном комплексе «Локомотив» в Москве. Спортсменка заявила, что женщина-тренер несколько раз ударила её теннисной ракеткой. После этого она отобрала дорогую экипировку и телефон. Общая стоимость отобранных вещей составляет 67 тысяч рублей. Теннисистка отметила, в последнее время наставница систематически издевалась над ней.

«Меня принижали на протяжении долгого времени, в последние недели это обострилось. В последний день тренер покрывала матом и унижала, потом подошла и ударила меня ракеткой несколько раз. Она начала вытаскивать из моей сумки вещи, ракетки, забрала телефон и не отдавала все это, мне пришлось уйти без вещей», — приводит слова Елены НТВ.

55-летняя Марина Марьенко является заслуженным тренером России и работает с Малых 9 лет. Елена играет в турнирах категории до 19 лет. Ее текущий рейтинг в Российском теннисном туре — 42.

Малых написала заявление в полицию. Сейчас проводится проверка.