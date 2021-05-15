Борис Беккер: в этом году Рафаэль Надаль не так хорош на грунте, как в прошлом

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер оценил текущий уровень игры на грунте испанца Рафаэля Надаля в преддверии «Ролан Гаррос».

«Если мы заглянем в паспорт Рафы, то увидим, что в июне ему исполнится 35. Но для начала поговорим о его прошлогодней форме. Я никогда не видел его таким мощным, как в финале «Ролан Гаррос» с Джоковичем. Но в теннисе всё очень быстро меняется, имеет весомое значение только каждый следующий матч.

В этом году на грунте он не так хорош, как в прошлом. Если он не возьмёт титул в Риме, то не сможет приехать в Париж с полной уверенностью в своих силах.

Да, он выигрывал на «Ролан Гаррос» 13 раз, но в этом году мы не видим тот уровень его доминации, который был раньше. Даже в Барселоне, где он взял титул, он провёл много трёхсетовиков. Эта победа не такая безоговорочная, как все предыдущие», — приводит слова Беккера Tennis Head.

Надаль стал соперником Опелки по полуфиналу турнира в Риме