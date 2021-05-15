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Надаль поделился ожиданиями от матча 1/2 финала «Мастерса» в Риме с Опелкой

Надаль поделился ожиданиями от матча 1/2 финала «Мастерса» в Риме с Опелкой
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от полуфинального матча турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), где он встретится с американцем Райлли Опелкой.

«Райлли — очень сложный соперник. Я бы даже сказал, суперсложный. У него просто мощнейшая подача. Мне нужно быть очень сосредоточенным. Он может играть очень агрессивно, поэтому я должен буду постараться. Конечно, будет непросто, но, в конце концов, это полуфинал «Мастерса». Что ещё тут скажешь?» — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.

Призовой фонд турнира в Риме составляет € 2 563 710. Финал пройдёт 16 мая. Действующим победителем турнира является представитель Сербии Новак Джокович. В финале 2019 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах со счётом 7:5, 6:3.

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При этом будущий чемпион получит на € 45 тыс. больше, чем Новак Джокович в 2020 году.
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