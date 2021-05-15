Надаль поделился ожиданиями от матча 1/2 финала «Мастерса» в Риме с Опелкой
Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от полуфинального матча турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), где он встретится с американцем Райлли Опелкой.
«Райлли — очень сложный соперник. Я бы даже сказал, суперсложный. У него просто мощнейшая подача. Мне нужно быть очень сосредоточенным. Он может играть очень агрессивно, поэтому я должен буду постараться. Конечно, будет непросто, но, в конце концов, это полуфинал «Мастерса». Что ещё тут скажешь?» — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.
Призовой фонд турнира в Риме составляет € 2 563 710. Финал пройдёт 16 мая. Действующим победителем турнира является представитель Сербии Новак Джокович. В финале 2019 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах со счётом 7:5, 6:3.
Надаль прокомментировал победу в матче 1/4 финала «Мастерса» в Риме со Зверевым
Неудачниками первых кругов пожертвовали. На «Мастерсе» в Риме изменился расклад призовых
При этом будущий чемпион получит на € 45 тыс. больше, чем Новак Джокович в 2020 году.
Рекомендуем вам
- 15 мая 2021
-
11:51
-
11:31
-
10:24
-
09:46
-
00:56
-
00:47
-
00:10
- 14 мая 2021
-
23:44
-
22:37
-
22:16
-
21:59
-
21:38
-
21:10
-
20:38
-
20:17
-
19:27
-
18:43
-
18:13
-
17:41
-
16:50
-
16:22
-
15:52
-
15:44
-
15:20
-
15:09
-
15:05
-
14:40
-
14:28
-
14:17
-
14:05
-
13:11
-
12:58
-
12:47
-
12:29
-
12:03
Партнерский контент
Рекомендуем вам