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Надаль прокомментировал победу в матче 1/4 финала «Мастерса» в Риме со Зверевым

Надаль прокомментировал победу в матче 1/4 финала «Мастерса» в Риме со Зверевым
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу, которую он одержал в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Со счётом 6:3, 6:4 он обыграл представителя Германии Александра Зверева.

«Я играл очень хорошо, мне действительно многое удавалось. Пожалуй, в этом году я выдал один из лучших матчей на грунте, к тому же против очень сильного соперника. Это большая победа для меня, так как в течение последних нескольких недель, находясь под давлением, а также в некоторых тяжёлых моментах я иногда терял важные очки. Теперь я справился», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.

За выход в финал турнира Надаль поспорит с представителем США Райлли Опелкой.

Призовой фонд турнира в Риме составляет € 2 563 710. Финал пройдёт 16 мая. Действующим победителем турнира является представитель Сербии Новак Джокович. В финале 2019 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах со счётом 7:5, 6:3.

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