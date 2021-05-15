Надаль прокомментировал победу в матче 1/4 финала «Мастерса» в Риме со Зверевым

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу, которую он одержал в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Со счётом 6:3, 6:4 он обыграл представителя Германии Александра Зверева.



«Я играл очень хорошо, мне действительно многое удавалось. Пожалуй, в этом году я выдал один из лучших матчей на грунте, к тому же против очень сильного соперника. Это большая победа для меня, так как в течение последних нескольких недель, находясь под давлением, а также в некоторых тяжёлых моментах я иногда терял важные очки. Теперь я справился», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.



За выход в финал турнира Надаль поспорит с представителем США Райлли Опелкой.



Призовой фонд турнира в Риме составляет € 2 563 710. Финал пройдёт 16 мая. Действующим победителем турнира является представитель Сербии Новак Джокович. В финале 2019 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах со счётом 7:5, 6:3.

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