Видеообзор противостояния Джоковича с Циципасом в четвертьфинале «Мастерса» в Риме

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович пробился в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Джокович – действующий чемпион соревнований, в финале 2020 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах — 7:5, 6:3.
В четвертьфинальной встрече текущего розыгрыша Джокович в трёх сетах одолел пятую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса со счётом 4:6, 7:5, 7:5.
Продолжительность встречи составила 3 часа и 18 минут. Джокович 4 раза подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 23. Циципас выполнил 5 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и использовал 5 из 14 шансов взять подачу соперника.
В данный момент Джокович борется с итальянцем Лоренцо Сонего за выход в финал, счёт – 5:2 в пользу серба в первом сете.
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