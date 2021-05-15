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Видеообзор противостояния Джоковича с Циципасом в четвертьфинале «Мастерса» в Риме

Видеообзор противостояния Джоковича с Циципасом в четвертьфинале «Мастерса» в Риме
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович пробился в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Джокович – действующий чемпион соревнований, в финале 2020 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах — 7:5, 6:3.

В четвертьфинальной встрече текущего розыгрыша Джокович в трёх сетах одолел пятую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса со счётом 4:6, 7:5, 7:5.

Продолжительность встречи составила 3 часа и 18 минут. Джокович 4 раза подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 23. Циципас выполнил 5 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и использовал 5 из 14 шансов взять подачу соперника.

В данный момент Джокович борется с итальянцем Лоренцо Сонего за выход в финал, счёт – 5:2 в пользу серба в первом сете.

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