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Федерер назвал факторы, благодаря которым он смог стать одним из лучших теннисистов в мире

Федерер назвал факторы, благодаря которым он смог стать одним из лучших теннисистов в мире
Теннис / ATP 0

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», швейцарец Роджер Федерер поделился мыслями о собственной карьере.

«Сколько себя помню, я всегда стремился быть динамичным, а в душе — молодым теннисистом. Всегда хотел продолжать совершенствоваться и никогда не принимал статус-кво. Это и по сей день делает меня одним из лучших игроков», — приводит слова Федерера журналист Луиджи Гатто на своей странице в «Твиттере».

Напомним, на Australian Open 2020 года Федерер дошёл до полуфинала, уступив сербу Новаку Джоковичу. Вскоре после завершения турнира швейцарец перенёс плановую операцию на колене, а через некоторое время ему сделали вторую. После этого 39-летнему спортсмену потребовалась длительная реабилитация.

В настоящее время Роджер готовится к старту Открытого чемпионата Франции. Недавно он провёл совместную тренировку с венгром Мартоном Фучовичем. Теннисисты сыграли тренировочный сет, в котором швейцарец одержал победу со счётом 6:3.

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