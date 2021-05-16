Плишкова — о разгромном поражении от Свёнтек: постараюсь поскорее забыть этот день
Девятая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась эмоциями после разгромного поражения в финале турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) от представительницы Польши Иги Свёнтек. Матч завершился со счётом 6:0, 6:0 в пользу 19-летней Свёнтек.
«Думаю, иногда в теннисе случаются такие дни, когда всё идёт не по твоему сценарию. Сегодня так и случилось. Я пыталась зацепить какие-то очки, но ничего толком не получалось. В любом случае я постараюсь поскорее забыть этот день», — приводит слова Плишковой сайт WTA.
Отметим, что по итогам турнира в Риме Плишкова поднимется на 8-ю строчку в рейтинге WTA, при этом сместив на 9-ю 23-кратную победительницу турниров «Большого шлема» американку Серену Уильямс.
Свёнтек прокомментировала разгромную победу (6:0, 6:0) над Плишковой в Риме
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