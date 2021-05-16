Свёнтек прокомментировала разгромную победу (6:0, 6:0) над Плишковой в Риме

Польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась эмоциями после победы в финале турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Свёнтек разгромила чешку Каролину Плишкову со счётом 6:0, 6:0.

«Когда тренер сказал мне, что счёт 6:0, 6:0, я подумала: «Правда? Разве это не ошибка?». В перерывах я каждый раз представляла, что начинаю матч с самого начала. Эта тактика мне помогла. Когда вы думаете о счёте, вы действительно засоряете свои мысли и разрушаете отношение к игре.

С самого начала я почувствовала, что она может немного нервничать. Я хотела использовать это, также мне помогла атмосфера на трибунах, хочется играть как можно больше таких матчей. Вот почему игра прошла довольно быстро.

На самом деле я беспокоилась, что вчерашние два матча отрицательно скажутся на моём состоянии. Но я, наоборот, попала в этот игровой ритм. Так что это придало мне дополнительной уверенности», — цитирует Свёнтек сайт WTA.