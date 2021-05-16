Надаль в 28-й раз в карьере обыграл Джоковича, завоевав трофей на «Мастерсе» в Риме
Завоевав десятый титул на «Мастерсе» в Риме, испанский теннисист Рафаэль Надаль в 28-й раз в карьере обыграл серба Новака Джоковича. Всего же воскресное противостояние Надаля и Джоковича стало уже 57-й битвой этих теннисных гладиаторов. Это самое многочисленное противостояние двух игроков в Открытой эре, а по признанию ATP — ещё и одно из величайших в истории. Теперь общий счёт личных встреч стал почти равным — 29-28 в пользу серба.
Начиная с 2005 года в финале «Мастерса» в Риме неизменно играет либо Джокович, либо Надаль, либо оба. Именно на турнире в столице Италии Новак и Рафаэль чаще всего встречались друг с другом. Воскресный финал — 2021 стал уже девятым очным поединком серба и испанца в столице Италии.
Надаль падал, ругался на плохое состояние корта, но выиграл у Джоковича 28-й раз в карьере
57-е противостояние теннисных гладиаторов, состоявшееся в финале «Мастерса» в Риме, завершилось победой Короля грунта.
Рекомендуем вам
- 17 мая 2021
-
00:09
- 16 мая 2021
-
23:40
-
23:08
-
22:56
-
22:29
-
22:14
-
21:55
-
21:36
-
21:02
-
19:50
-
19:31
-
16:39
-
15:35
-
15:06
-
14:40
-
14:32
-
13:38
-
13:31
-
12:34
-
10:04
-
09:47
-
00:49
- 15 мая 2021
-
23:35
-
23:02
-
22:24
-
22:02
-
21:22
-
20:51
-
20:25
-
20:07
-
19:43
-
19:25
-
18:51
-
18:40
-
18:35
Партнерский контент
Рекомендуем вам