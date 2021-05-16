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Надаль в 28-й раз в карьере обыграл Джоковича, завоевав трофей на «Мастерсе» в Риме

Надаль в 28-й раз в карьере обыграл Джоковича, завоевав трофей на «Мастерсе» в Риме
Теннис / ATP 0

Завоевав десятый титул на «Мастерсе» в Риме, испанский теннисист Рафаэль Надаль в 28-й раз в карьере обыграл серба Новака Джоковича. Всего же воскресное противостояние Надаля и Джоковича стало уже 57-й битвой этих теннисных гладиаторов. Это самое многочисленное противостояние двух игроков в Открытой эре, а по признанию ATP — ещё и одно из величайших в истории. Теперь общий счёт личных встреч стал почти равным — 29-28 в пользу серба.

Начиная с 2005 года в финале «Мастерса» в Риме неизменно играет либо Джокович, либо Надаль, либо оба. Именно на турнире в столице Италии Новак и Рафаэль чаще всего встречались друг с другом. Воскресный финал — 2021 стал уже девятым очным поединком серба и испанца в столице Италии.

Надаль падал, ругался на плохое состояние корта, но выиграл у Джоковича 28-й раз в карьере
57-е противостояние теннисных гладиаторов, состоявшееся в финале «Мастерса» в Риме, завершилось победой Короля грунта.
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