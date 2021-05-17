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Аслан Карацев стал третьей ракеткой России

Аслан Карацев стал третьей ракеткой России
Теннис / ATP 0

В обновлённом рейтинге ATP от 17 мая российский теннисист Аслан Карацев обошёл соотечественника Карена Хачанова и стал третьей ракеткой России. В первой десятке изменений не произошло. Лидерство сохранил серб Новак Джокович.

Рейтинг АТР. 17 мая
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 063.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9793.
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9630.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8445.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7430.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 7115.
7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 6090.
8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5605.
9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 3958.
10 (10). Диего Шварцман (Аргентина) — 3465.
...
25 (27). Аслан Карацев (Россия) — 2245.
26 (24). Карен Хачанов (Россия) — 2235.

Карацев впервые заработал в сезоне $ 1 млн. Это в два раза больше, чем за все прошлые годы
Сейчас Аслан Карацев входит в топ-10 по призовым в 2021 году. И впереди него ещё два представителя России — Медведев и Рублёв.
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