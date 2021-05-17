Надаль – о том, что споткнулся о линию в Риме: не хочу раздувать скандал, но это опасно

Третья ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался об инциденте, который произошёл с ним в первом сете финального матча с сербом Новаком Джоковичем на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Напомним, Надаль исполнил потрясающий обводящий удар на бегу, однако споткнулся о внешнюю боковую линию на корте и упал.

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«Не хочу раздувать скандал, но это опасно. Мне повезло, что я не травмировался. Я успел выбросить ракетку, чтобы во время падения руки были свободными.

В итоге ничего серьёзного – и это главное», — приводит слова Надаля L'Équipe.

Надаль стал чемпионом «Мастерса» в Риме, обыграв Джоковича со счётом 7:5, 1:6, 6:3.

«Эти линии убьют нас всех». Надаль отреагировал на падение в матче с Джоковичем