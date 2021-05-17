Илья Ивашко сыграет с Фернандо Вердаско в первом круге турнира в Женеве

Стало известно распределение победителей квалификации по основной сетке турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария). В частности, белорус Илья Ивашко (Q) в первом круге сыграет с испанцем Фернандо Вердаско.
Женева. Мужчины. Распределение победителей квалификации
Генри Лааксонен (Швейцария, Q) — Мартон Фучович (Венгрия).
Пабло Куэвас (Уругвай, Q) — Райлли Опелка (США).
Илья Ивашко (Беларусь, Q) — Фернандо Вердаско (Испания).
Марко Чеккинато (Италия, Q) — Стефано Травалья (Италия).
Лаки-лузер немец Даниэль Альтмайер встретится с испанцем Фелисьяно Лопесом.
В 2019 году победителем турнира в Женеве стал немецкий теннисист Александр Зверев. В финальном матче он одолел представителя Чили Николаса Джарри со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8). В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.
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