Серена Уильямс выиграла первый матч с февраля
Восьмая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Парме (Италия).
В матче первого круга первая сеяная обыграла 572-й номер рейтинга итальянку Лизу Пигато со счётом 6:3, 6:2. Это первая победа Уильямс с середины февраля, тогда американка в двух сетах обыграла румынку Симону Халеп в четвертьфинале Australian Open со счётом 6:3, 6:3.
Встреча с Пигато продлилась 1 час 8 минут. Уильямс 6 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету итальянки — ни одного эйса, 3 невынужденные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.
В следующем круге турнира Серена сразится с чешкой Катержиной Синяковой.
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