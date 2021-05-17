Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Серена Уильямс выиграла первый матч с февраля

Серена Уильямс выиграла первый матч с февраля
Теннис / WTA 0

Восьмая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Парме (Италия).

В матче первого круга первая сеяная обыграла 572-й номер рейтинга итальянку Лизу Пигато со счётом 6:3, 6:2. Это первая победа Уильямс с середины февраля, тогда американка в двух сетах обыграла румынку Симону Халеп в четвертьфинале Australian Open со счётом 6:3, 6:3.

Встреча с Пигато продлилась 1 час 8 минут. Уильямс 6 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету итальянки — ни одного эйса, 3 невынужденные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

В следующем круге турнира Серена сразится с чешкой Катержиной Синяковой.

Парма (ж). 1-й круг
17 мая 2021, понедельник. 13:55 МСК
Серена Уильямс
8
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Лиза Пигато
572
Италия
Лиза Пигато
Л. Пигато
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021