Серена Уильямс выиграла первый матч с февраля

Восьмая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Парме (Италия).

В матче первого круга первая сеяная обыграла 572-й номер рейтинга итальянку Лизу Пигато со счётом 6:3, 6:2. Это первая победа Уильямс с середины февраля, тогда американка в двух сетах обыграла румынку Симону Халеп в четвертьфинале Australian Open со счётом 6:3, 6:3.

Встреча с Пигато продлилась 1 час 8 минут. Уильямс 6 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету итальянки — ни одного эйса, 3 невынужденные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

В следующем круге турнира Серена сразится с чешкой Катержиной Синяковой.