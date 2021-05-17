Свёнтек после победы в Риме: главное — держать свои ожидания на низком уровне

Польская теннисистка, победительница турнира в Риме (Италия) Ига Свёнтек рассказала, какие уроки усвоила на соревновании в итальянской столице.

«Я, как всегда, поняла, что главное — держать свои ожидания на низком уровне. Я узнала, что могу быть стабильным игроком и могу выигрывать матчи, когда чувствую себя не лучшим образом. Потому что первые три раунда были очень сложными для меня, но я чувствовала себя всё лучше и лучше с каждым днём. Но всё же я подумала, что этого недостаточно, чтобы выиграть турнир. А потом вдруг всё изменилось.

Я также узнала, что, когда есть ситуации, на которые нельзя повлиять, например, когда вы играете в четвертьфинале и полуфинале в один и тот же день, вы просто должны сосредоточиться на положительных аспектах этого. Вначале я была очень расстроена такой ситуацией, но потом поняла, что это действительно помогло мне, потому что я не знаю, как бы я играла, если бы у меня не было этого однодневного перерыва. Думаю, это дало мне очень многое в моём матче с Элиной Свитолиной. Я действительно смогла быть в ритме и находиться на корте в течение более длительного времени, и это придало мне большую уверенность на сегодняшний день. Так что смотреть на позитивную сторону вещей действительно важно», — приводит слова Свёнтек WTA.

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