Свёнтек после победы в Риме: главное — держать свои ожидания на низком уровне

Польская теннисистка, победительница турнира в Риме (Италия) Ига Свёнтек рассказала, какие уроки усвоила на соревновании в итальянской столице.
«Я, как всегда, поняла, что главное — держать свои ожидания на низком уровне. Я узнала, что могу быть стабильным игроком и могу выигрывать матчи, когда чувствую себя не лучшим образом. Потому что первые три раунда были очень сложными для меня, но я чувствовала себя всё лучше и лучше с каждым днём. Но всё же я подумала, что этого недостаточно, чтобы выиграть турнир. А потом вдруг всё изменилось.
Я также узнала, что, когда есть ситуации, на которые нельзя повлиять, например, когда вы играете в четвертьфинале и полуфинале в один и тот же день, вы просто должны сосредоточиться на положительных аспектах этого. Вначале я была очень расстроена такой ситуацией, но потом поняла, что это действительно помогло мне, потому что я не знаю, как бы я играла, если бы у меня не было этого однодневного перерыва. Думаю, это дало мне очень многое в моём матче с Элиной Свитолиной. Я действительно смогла быть в ритме и находиться на корте в течение более длительного времени, и это придало мне большую уверенность на сегодняшний день. Так что смотреть на позитивную сторону вещей действительно важно», — приводит слова Свёнтек WTA.
- 17 мая 2021
-
23:49
-
22:52
-
22:26
-
22:08
-
21:18
-
20:16
-
19:32
-
19:04
-
18:46
-
17:58
-
17:44
-
17:00
-
15:59
-
15:28
-
15:07
-
14:59
-
14:55
-
14:18
-
13:38
-
12:30
-
11:20
-
10:56
-
10:10
-
09:14
-
08:59
-
08:44
-
08:36
-
05:24
-
00:09
- 16 мая 2021
-
23:40
-
23:08
-
22:56
-
22:29
-
22:14
-
21:55