Варвара Грачёва проиграла Петре Мартич в первом круге турнира в Парме

Российская теннисистка Варвара Грачёва не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-250 в Парме (Италия).
В стартовом матче Грачёва в двух сетах проиграла второй сеяной соревнований представительнице Хорватии Петре Мартич со счётом 4:6, 2:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. Грачёва 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 6. На счету Мартич — ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.
В следующем раунде Мартич сыграет с победительницей матча Джулия Гатто-Монтиконе (Италия) — Людмила Самсонова (Россия).
Призовой фонд грунтовых соревнований в Парме составил более € 189 тыс. Турнир продлится до 23 мая. Ранее в его второй круг пробилась россиянка Дарья Касаткина.
- 18 мая 2021
-
13:32
-
13:24
-
13:07
-
11:06
-
10:49
-
10:14
-
09:35
-
00:40
- 17 мая 2021
-
23:49
-
22:52
-
22:26
-
22:08
-
21:18
-
20:16
-
19:32
-
19:04
-
18:46
-
17:58
-
17:44
-
17:00
-
15:59
-
15:28
-
15:07
-
14:59
-
14:55
-
14:18
-
13:38
-
12:30
-
11:20
-
10:56
-
10:10
-
09:14
-
08:59
-
08:44
-
08:36