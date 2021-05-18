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Варвара Грачёва проиграла Петре Мартич в первом круге турнира в Парме

Варвара Грачёва проиграла Петре Мартич в первом круге турнира в Парме
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Варвара Грачёва не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-250 в Парме (Италия).

В стартовом матче Грачёва в двух сетах проиграла второй сеяной соревнований представительнице Хорватии Петре Мартич со счётом 4:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. Грачёва 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 6. На счету Мартич — ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

В следующем раунде Мартич сыграет с победительницей матча Джулия Гатто-Монтиконе (Италия) — Людмила Самсонова (Россия).

Призовой фонд грунтовых соревнований в Парме составил более € 189 тыс. Турнир продлится до 23 мая. Ранее в его второй круг пробилась россиянка Дарья Касаткина.

Парма (ж). 1-й круг
18 мая 2021, вторник. 12:10 МСК
Варвара Грачёва
89
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Петра Мартич
23
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
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