Варвара Грачёва проиграла Петре Мартич в первом круге турнира в Парме

Российская теннисистка Варвара Грачёва не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-250 в Парме (Италия).

В стартовом матче Грачёва в двух сетах проиграла второй сеяной соревнований представительнице Хорватии Петре Мартич со счётом 4:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. Грачёва 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 6. На счету Мартич — ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

В следующем раунде Мартич сыграет с победительницей матча Джулия Гатто-Монтиконе (Италия) — Людмила Самсонова (Россия).

Призовой фонд грунтовых соревнований в Парме составил более € 189 тыс. Турнир продлится до 23 мая. Ранее в его второй круг пробилась россиянка Дарья Касаткина.