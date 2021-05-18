Илья Ивашко победил Фернандо Вердаско в первом круге турнира в Женеве

Белорусский теннисист Илья Ивашко, пробившийся в основную сетку турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария) через квалификацию, вышел во второй круг, обыграв представителя Испании Фернандо Вердаско со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.
Илья 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в четвертьфинал Ивашко поспорит с болгарином Григором Димитровым, посеянным под четвёртым номером.
В 2019 году победителем турнира в Женеве стал немецкий теннисист Александр Зверев. В финальном матче он одолел чилийца Николаса Джарри со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8). В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.
- 18 мая 2021
-
15:28
-
15:18
-
14:37
-
14:24
-
13:32
-
13:24
-
13:07
-
11:06
-
10:49
-
10:14
-
09:35
-
00:40
- 17 мая 2021
-
23:49
-
22:52
-
22:26
-
22:08
-
21:18
-
20:16
-
19:32
-
19:04
-
18:46
-
17:58
-
17:44
-
17:00
-
15:59
-
15:28
-
15:07
-
14:59
-
14:55
-
14:18
-
13:38
-
12:30
-
11:20
-
10:56
-
10:10