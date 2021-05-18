Илья Ивашко победил Фернандо Вердаско в первом круге турнира в Женеве

Белорусский теннисист Илья Ивашко, пробившийся в основную сетку турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария) через квалификацию, вышел во второй круг, обыграв представителя Испании Фернандо Вердаско со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.

Илья 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Ивашко поспорит с болгарином Григором Димитровым, посеянным под четвёртым номером.

В 2019 году победителем турнира в Женеве стал немецкий теннисист Александр Зверев. В финальном матче он одолел чилийца Николаса Джарри со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8). В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.