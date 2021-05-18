Марин Чилич проиграл 419-й ракетке мира на турнире в Женеве

Хорватский теннисист Марин Чилич не сумел пробиться во второй круг турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария). На старте соревнований он проиграл 419-й ракетке мира швейцарцу Доминику Штефану Штрикеру, получившему уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:7 (5:7), 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.

Чилич, являющийся победителем US Open 2014 года, 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Штрикер поспорит с венгром Мартоном Фучовичем.

В 2019 году победителем турнира в Женеве стал немецкий теннисист Александр Зверев. В финальном матче он одолел чилийца Николаса Джарри со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8). В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.