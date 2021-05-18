Федерер уступил в матче второго круга домашего турнира в Женеве

Швейцарский теннисист Роджер Федерер уступил в матче второго круга на домашнем турнире ATP-250 в Женеве.
В своей встрече 20-кратный обладатель турниров «Большого шлема» уступил испанскому теннисисту Пабло Андухару в трёх сетах со счётом 4:6, 6:4, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту.
Федерер совершил 3 подачи навылет, ни единой двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Андухара 6 эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
В следующем круге 75-я ракетка мира Андухар сыграет с победителем встречи между Доминик-Стефаном Стрикером (Швейцария) и Мартоном Фучовичем (Венгрия).
Отметим также победу шестого сеянного итальянца Фабио Фоньини во встрече с аргентинцем Гвидо Пельей в двух сетах со счётом 6:2, 6:2.
Турнир ATP в Женеве проходит с 16 по 22 мая 2021 года. Призовой фонд турнира составляет € 419 470.
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