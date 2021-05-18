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Федерер уступил в матче второго круга домашего турнира в Женеве

Федерер уступил в матче второго круга домашего турнира в Женеве
Никита Паглазов
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер уступил в матче второго круга на домашнем турнире ATP-250 в Женеве.

В своей встрече 20-кратный обладатель турниров «Большого шлема» уступил испанскому теннисисту Пабло Андухару в трёх сетах со счётом 4:6, 6:4, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту.

Федерер совершил 3 подачи навылет, ни единой двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Андухара 6 эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге 75-я ракетка мира Андухар сыграет с победителем встречи между Доминик-Стефаном Стрикером (Швейцария) и Мартоном Фучовичем (Венгрия).

Отметим также победу шестого сеянного итальянца Фабио Фоньини во встрече с аргентинцем Гвидо Пельей в двух сетах со счётом 6:2, 6:2.

Турнир ATP в Женеве проходит с 16 по 22 мая 2021 года. Призовой фонд турнира составляет € 419 470.

Женева. 2-й круг
18 мая 2021, вторник. 16:55 МСК
Роджер Федерер
8
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Пабло Андухар
75
Испания
Пабло Андухар
П. Андухар
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