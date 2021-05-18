Федерер вернулся на один матч. Швейцарец провалил концовку встречи на турнире в Женеве

Турнир ATP-250 в Женеве уже ко вторнику открыл несколько новых имён. В первую очередь отметим 18-летнего Доминика Штефана Штрикера, который занимает только 419-е место в рейтинге ATP. На турнир в Базеле он попал благодаря уайлд-кард и в первом же матче на уровне ATPпобедил не кого-нибудь, а Марина Чилича – 7:6 (7:5), 6:1. На тай-брейке первой партии чемпион юниорского «Ролан Гаррос»-2020 отыгрался с 1:4, а во втором сете всё шло уже под его диктовку. Отметим один из розыгрышей первого сета, когда у Штрикера прошёл красивый удар слева. Вы можете в этом убедиться, посмотрев нашу видеоподборку.

Успешно стартовал ещё один 18-летний теннисист Артур Казо, который, как и Доминик Штефан, получил специальное приглашение. Он в первом раунде обыграл своего соотечественника Адриана Маннарино – 6:3, 6:7 (5:7), 6:3. Казо обратил на себя внимание ещё в начале мая в Мадриде, когда победил в квалификации Себастьяна Корду и в борьбе уступил Алексею Попырину. В Женеве 517-й номер рейтинга сразу стартовал с основы и воспользовался своим шансом, одержав дебютную победу на уровне ATP. В концовке второй партии Артур выдержал длинный обмен на задней линии, добежал до укороченного, а затем исполнил прекрасный твинер кроссом точно под боковую линию. Следующим соперником талантливого француза станет Пабло Куэвас, который победил полуфиналиста Рима Райли Опелку – 7:6 (7:5), 6:2.

Во вторник днём Казо, а также Мартон Фучович, Михаил Кукушкин, Каспер Рууд, Райнер Шюттлер уже сидели на трибуне и с интересом смотрели за возвращением Роджера Федерера. Швейцарец впервые приехал в Женеву и проводил свой первый грунтовый матч за 712 дней – с полуфинала «Ролан Гаррс»-2019 против Рафаэля Надаля. Конечно, желающих увидеть встречу Федерер – Пабло Андухар было много, но организаторы допустили до центрального корта только 100 любителей тенниса, которые, разумеется, вовсю поддерживали своего любимца. Удивительно, но 39-летний Роджер и 35-летний Пабло ещё ни разу не играли на уровне ATP, но, судя по всему, хорошо друг друга знают: ещё перед выходом на корт они тепло обнялись. Что касается самого матча, то Роджер начал довольно медленно. Совсем не летел первый мяч, много ошибок с задней линии, а в 10-м гейме Пабло в основном на неточностях соперника сделал первый в матче брейк и выиграл сет 6:4. Тем не менее, пожалуй, самое красивое очко выиграл Роджер, который не без доли везения исполнил идеальный укороченный.

Во втором сете игра изменилась. Федерер стал дальше отходить на приёме, и это позволило намного точнее принимать. Кроме того, Роджер начал лучше двигаться, чаще ходить вперёд и в целом с каждой минутой только прибавлял. Швейцарец быстро сделал брейк и затем надёжно держал свою подачу. Роджер наконец почувствовал свободу и уверенность и даже позволил себе фирменный SABR – приём с полулёта и быстрый выход к сетке. Андухару приходилось много времени проводить в обороне, но никакого эффекта это не давало. Местный любимец, несмотря на упорный счёт, достаточно убедительно взял партию 6:4.

По такому же сценарию начался и третий сет: снова брейк в третьем гейме, когда Федерер из обороны очень красиво обвёл справа коротким кроссом после долгого обмена на задней линии.

Казалось, что всё идёт к победе фаворита, но во второй половине партии к Федереру вернулись ошибки. Показалось, что швейцарцу не хватило концентрации на самую концовку. Он её по сути провалил. Как выяснилось, к длинному и тяжёлому матчу он пока не готов. Пабло взял четыре гейма подряд и добился победы со счётом 6:4, 4:6, 6:4 за 1 час 54 минуты. Получается, что швейцарец вернулся на грунт пока только на один матч.

Роджер планировал дальше сыграть уже на «Ролан Гаррос», который пройдёт с 30 мая по 13 июня в Париже. Но может ещё и передумать.