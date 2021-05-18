Опубликован список участниц Уимблдона. Веснина заявлена по «замороженному» рейтингу

Опубликован список участниц Уимблдона-2021 в женском разряде.



Как сообщает сайт Tennis Forum, первая сеянная – австралийка Эшли Барти, номер два списка – японка Наоми Осака, третья в рейтинге — Симона Халеп (Румыния). Самый высокий посев среди российских спортсменок – Вероника Кудерметова (29-й номер).



Отметим, что россиянка Елена Веснина заявилась по «замороженному» рейтингу, занимая 53 место в списке участниц. Спортсменка брала паузу в карьере из-за беременности и возобновила выступления в декабре 2020 года.



Уимблдон – один из четырёх турниров «Большого шлема», проходящий в Лондоне (Великобритания). Женские соревнования пройдут с 28 июня по 10 июля 2021 года. Действующей победительницей является румынка Симона Халеп, которая обыграла представительницу США Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:2.