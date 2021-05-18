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Опубликован список участниц Уимблдона. Веснина заявлена по «замороженному» рейтингу

Опубликован список участниц Уимблдона. Веснина заявлена по «замороженному» рейтингу
Никита Паглазов
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Опубликован список участниц Уимблдона-2021 в женском разряде.

Как сообщает сайт Tennis Forum, первая сеянная – австралийка Эшли Барти, номер два списка – японка Наоми Осака, третья в рейтинге — Симона Халеп (Румыния). Самый высокий посев среди российских спортсменок – Вероника Кудерметова (29-й номер).

Отметим, что россиянка Елена Веснина заявилась по «замороженному» рейтингу, занимая 53 место в списке участниц. Спортсменка брала паузу в карьере из-за беременности и возобновила выступления в декабре 2020 года.

Уимблдон – один из четырёх турниров «Большого шлема», проходящий в Лондоне (Великобритания). Женские соревнования пройдут с 28 июня по 10 июля 2021 года. Действующей победительницей является румынка Симона Халеп, которая обыграла представительницу США Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:2.

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